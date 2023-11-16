صحيفة بريطانية تكشف سبب فشل الغرب في هزيمة روسيا بحرب الطاقة

قال الكاتب رالف شيلهامر، في صحيفة UnHerd البريطانية أن أحد الأسباب التي جعلت روسيا لا تقهر في الحرب : "الموارد" حيث جرى تركيز الغرب على الطاقة الخضراء.

وقال شيلهامر: "لا تزال الطاقة تلعب دورا رئيسيا في الجغرافيا السياسية. وبينما يفهم بوتين ذلك بشكل أفضل من خصومه الغربيين، فإن هزيمة موسكو في حرب الموارد لن تكون سهلة".

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وافترض أن الولايات المتحدة وأوروبا يمكنهما بناء خط أنابيب "كيستون إكس إل" و"فتح صمام الطاقة" بدلا من فرض سقف لأسعار الغاز والنفط الروسي.

وأوضح الصحفي أنه في هذه الحالة قد تنهار أسعار النفط.

واعتبر أن التركيز على الطاقة الخضراء واللوبي البيئي لن يسمح للدول الغربية بإلحاق الضرر المرغوب فيه بالاقتصاد الروسي.

وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة وزيادة في نسب التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية. وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير ميزاتها التنافسية، الأمر الذي أثر على مجالات أخرى من الاقتصاد.

المصدر: نوفوستي