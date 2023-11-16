محلل استخباراتي في الـ"CIA" لا يستبعد عزل زيلينسكي من منصبه

أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية رايموند ماكغفرن أنه قد يعزل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قريبا من منصبه بسبب فشل القوات الأوكرانية في هجومها المضاد.

وقال في مقابلة مع قناة Dialogue Works على "يوتيوب": "لو كنت وكيل تأمين، فلن أؤمن بالتأكيد على حياة فلاديمير زيلينسكي".

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وأشار إلى أن قذائف وأفراد قوات كييف تنفد، في حين أن الدعم للقوات الأوكرانية في الغرب آخذ في الانخفاض.

وأكد أن أوكرانيا ليس لديها أي فرصة لهزيمة روسيا في هذا النزاع.

وأفادت مجلة Time الأمريكية بأن حلفاء كييف حذروا زيلينسكي من موقف أوكرانيا الخاسر وأن الوقت ليس من صالحه.

وأكد مساعد الأمين العام لحلف "الناتو"، ديفيد فان ويل، أنه كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، أصبح من الصعب على دول الحلف مواصلة تقديم المساعدات لكييف.

المصدر: RT