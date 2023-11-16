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برلماني روسي: لم يعد أمام زيلينسكي سوى طريق واحد فقط

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برلماني روسي: لم يعد أمام زيلينسكي سوى طريق واحد فقط
Globallookpress Cover ImagesKeystone Press Agency
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي إنه لم يعد أمام زيلينسكي سوى طريق واحد فقط هو طلب السلام والمفاوضات مع روسيا.

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جاء ذلك في منشور لسلوتسكي بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب، تعليقا على كلمات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في لقاء مع صحفيين أفارقة بـ "ضرورة إنهاء الصراع العسكري دون تجميد":

لا يمكن الحديث عن أي انتصار لأوكرانيا. لقد ضاعت رهانات الغرب على إضعاف روسيا. ويجب على "المهرج الدموي" (زيلينسكي – المحرر) أن يفهم ذلك، على الرغم من الزيارات المعلنة المستمرة التي يقوم بها الغربيون إلى كييف. لم يتبق سوى طريق واحد أمامه: أن يطلب السلام والمفاوضات كما فعل من قبل في فبراير 2022. ومن غير المرجح أن يكون هذا السلام بشروط أوكرانية.

المصدر: تليغرام

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