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وزير الخارجية البريطاني الجديد يلتقي زيلينسكي في كييف (فيديو)

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وزير الخارجية البريطاني الجديد يلتقي زيلينسكي في كييف (فيديو)
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التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإجراء محادثات في مجال الدفاع خلال زيارة لكييف لم يعلن عنها مسبقا، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في منشور عبر حسابه على منصة x: "استضفت ديفيد كاميرون في زيارته الأولى لأوكرانيا كوزير خارجية المملكة المتحدة. لقد عقدنا اجتماعا جيدا ركز على الأسلحة في الخطوط الأمامية، وتعزيز الدفاع الجوي، وحماية شعبنا والبنية التحتية الحيوية. وأنا ممتن للمملكة المتحدة لدعمها".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عين كاميرون يوم الاثنين في منصب وزير الخارجية، بعد أن أقال وزيرة الداخلية سويلا برافرمان من منصبها، وعين في منصبها جيمس كليفرلي الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية.

وبهذا التعيين، عاد كاميرون إلى خط المواجهة السياسي بعد استقالته في عام 2016 عندما فشل في إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT

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