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زاخاروفا: الجنائية الدولية لا تبالي بمصير أطفال غزة وتنشغل بمزاعم سخيفة عن اختطاف أطفال أوكرانيين

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زاخاروفا: الجنائية الدولية لا تبالي بمصير أطفال غزة وتنشغل بمزاعم سخيفة عن اختطاف أطفال أوكرانيين
Sputnik Aleksandr Vilf
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن المحكمة الجنائية الدولية لا تبالي بوضع الأطفال في غزة بينما تبالغ في سخافة اتهامات اختطاف مزعوم لأطفال أوكرانيين.

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جاء ذلك في مقابلة لزاخاروفا مع راديو سبوتنيك صباح اليوم، حيث تساءلت: "أي نوع من التقييم والأولويات لهؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة، ممن هم على استعداد للإعلان عن قصة مختلقة حول الاختطاف المزعوم للأطفال الأوكرانيين، والترويج لها كل يوم، مع فهم العبثية المطلقة لهذه الرواية، في نفس الوقت لا ينطق هؤلاء ببنت شفه، ولا يقولون كلمة واحدة فيما يتعلق بالأطفال الحقيقيين الذين يعانون كل يوم على هذا النطاق الهائل (في غزة ..). كيف يتسق ذلك؟".

وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة كاثرين راسل قد صرحت في وقت سابق بأن هناك نحو مليون طفل مفقودين أو محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة في قطاع غزة، وبحسب بياناتها، فقد راح ضحايا الانفجارات والهجمات العسكرية الأخرى في غزة أكثر من 4600 طفل، وأصيب نحو 9 آلاف.

المصدر: RT

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