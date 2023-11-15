بايدن يبحث مع نتنياهو إطلاق سراح الرهائن لدى "حماس"

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب الإسرائيلية مع "حماس"، وملف الرهائن.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ونتنياهو "ناقشا بشكل مطول الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" خلال محادثة هاتفية بعد ظهر الثلاثاء في توقيت الولايات المتحدة.

وفي تصريح للصحافيين في البيت الأبيض، أشار بايدن إلى أنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، مضيفا: "لقد كنت أتحدث مع الأشخاص المعنيين كل يوم. أعتقد أن هذا سيتحقق، لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل".

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات لشبكة CNN إن إسرائيل و"حماس" تقتربان من التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أيام.

وأكد أنه على الرغم من اقتراب الأطراف من التوصل إلى اتفاق، إلا أن المحادثات ظلت متقلبة ومن الممكن أن تنهار، قائلا: "إنها أقرب لكنها لم تنته بعد".

المصدر: CNN