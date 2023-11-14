الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 23 مسيرة واعتراض قنبلة موجهة JDAM

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 895 فردا بين قتيل وجريح وإسقاط 23 مسيرة أوكرانية، واعتراض صاروخي HIMARS أمريكيين، وقنبلة جوية موجهة JDAM خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 8 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 155 عسكريا

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك، صدت قواتنا 6 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 210 عسكريين بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومركبات منها مدرعة "برادلي" أمريكية، ومدفع M119 Paladin أمريكي.

على محور دونيتسك صدت قواتنا 5 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 300 فرد بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية الصنع.

على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وتم تدمير أسلحة غربية.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 75 عسكريا وتدمير أسلحة ومدافع غربية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 95 عسكريا وتدمير مدافع غربية.

تم إسقاط 23 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، واعتراض صاروخي HIMARS أمريكيين، وقنبلة جوية موجهة JDAM أمريكية الصنع.

المصدر: RT