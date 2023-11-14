من أجل شي جين بينغ .. سان فرانسيسكو تنظف شوارعها مؤقتا من الأوساخ والمشردين ومدمني المخدرات

قامت السلطات في سان فرانسيسكو، في غضون يومين، بإعادة المدينة إلى شكلها الطبيعي لا من أجل سكانها، وإنما من أجل ألا تفقد المدينة ماء وجهها أمام الزعيم الصيني.

هذا ما اعترف به حاكم ولاية كاليفورنيا حيث تقع المدينة جافين نيوسوم، حيث قال متحدثا إلى سكان المدينة ووسائل الإعلام: "يقولون إننا نخرج اليوم لأن قادة مهمين سيأتون إلى المدينة، وهذا صحيح، لأنه كذلك! إلا أنه من الصحيح أيضا أننا نناقش هذا الأمر منذ أشهر".

كذلك قامت السلطات بإزالة المشردين ومدمني المخدرات الذين كانوا يقيمون خيامهم على الطرق من شوارع سان فرانسيسكو، وتمت إزالة القمامة.

يأتي ذلك عشية قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، التي بدأت اليوم، والمتوقع أن يحضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

المصدر: تليغرام