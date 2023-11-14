مكتب زيلينسكي ينتقد دعوة راسموسين لضمّ أوكرانيا إلى "الناتو" بأراضيها الحالية

انتقد أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي دعوة سكرتير "الناتو" السابق أندرس فوغ راسموسن، لقبول أوكرانيا في الحلف بمعزل عن المناطق التي انضمت إلى روسيا.

وكانت صحيفة "الغارديان" قد ذكرت في وقت سابق أن راسموسن اقترح قبول أوكرانيا في حلف "الناتو" دون المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا. وفي رأيه، أن هذا سيقلل من خطر صراع الحلف وروسيا، وفي الوقت نفسه، لن يتم تجميد الصراع بين أوكرانيا وروسيا وفقا لما يعتقد.

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وقال رئيس مكتب زيلينسكي، متحدثا في معهد "هدسون" بواشنطن: "إن هذا رأي أندرس.. هو يعرف مبادئنا: الاستقلال ووحدة الأراضي والسيادة"، مشددا على أنه من المهم جدا أن تستعيد كييف أراضي دونباس وشبه جزيرة القرم.

كما اتفاق يرماك مع رأي مدير الجلسة الذي رجح أن فكرة الأمين العام السابق لحلف "الناتو" قد لا تكون مجدية، وأضاف رئيس مكتب زيلينسكي: "عندما قرأت هذا المقال لأول مرة، فكرت في نفس الشيء".

وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عقب قمة الحلف في فيلنيوس، التي عقدت يومي 11-12 يوليو، إن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف دون الحاجة إلى تنفيذ خطة عمل لعضوية المنظمة.

وكان برلمان أوكرانيا قد قام بتعديل قانونين في ديسمبر 2014، تخلى من خلالهما عن وضع الدولة المحايد، وفي فبراير 2019، اعتمد البرلمان تغييرات على الدستور، ما عزز مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو". وقد أصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع شريك في حلف "الناتو" يتمتع بقدرات معززة. وفي نهاية سبتمبر 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف "الناتو" على أساس عاجل.

في موسكو قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الكرملين استمع إلى طلب زيلينسكي بانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، فضلا عن ردود الفعل المتباينة عليه. ووفقا له، فإن موسكو تراقب الوضع عن كثب، وتشير إلى أن توجه كييف نحو الحلف كان من بين أسباب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي