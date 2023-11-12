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"حزب الله" يستهدف ‏"قوة لوجستية" على الحدود وإسرائيل تعترف بـ6 إصابات (صورة +فيديو)

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RT
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهدافه قوة لوجستية إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى على الجانب الإسرائيلي.

وجاء في بيان "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:25 من يوم الأحد 12-11-2023 باستهداف ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".

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من جانبه أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بوقوع 6 إصابات بين الإسرائيليين جراء سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى.

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق نيران المدفعية باتجاه مصادر إطلاق النار في لبنان.

وانتشر مقطع فيديو يظهر اشتعال سيارة جراء إصابتها بصاروخ، قال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق من لبنان.

المصدر: RT

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