الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة واشتباه بتسلل طائرة مسيرة باتجاه سديروت

أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، محذرا بالاشتباه من تسلل طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت.

وقال الجيش في بيان: "تحذير من الاشتباه بتسلل طائرة معادية من قطاع غزة نحو سديروت".

ولاحقا، أعلن الناطق باسم بلدية سديروت يارون ساسون، أنه تم اعتراض المسيرة، وقال: "بعد التحذير من تسلل طائرة معادية إلى منطقة سديروت تم اعتراض الطائرة بنجاح".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة، أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

المصدر: RT