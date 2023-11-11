فرنسا.. مظاهرات داعمة لغزة تطالب بوقف قتل الأطفال وإدخال المساعدات (فيديو)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدينة بوردو أيضا مظاهرات مؤيدة لقطاع غزّة طالب المشاركون فيها بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات ووقف قتل الأطفال الفلسطينيين.

وقد انتشرت مقاطع فيديو وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبين انطلاق التظاهرة عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من ساحة النصر في مدينة بوردو.

"Gaza, Gaza, Bordeaux est avec toi", des centaines de manifestants à #Bordeaux en soutien à la #Palestine défilent dans le calme ce samedi 11 novembre 🎥Quentin Trigodet pour France 3 Aquitaine pic.twitter.com/JiWhoWtWxz — France 3 Aquitaine (@F3Aquitaine) November 11, 2023

وهتف المشاركون الذين جابوا شوارع المدينة عبارات: "غزة.. غزة، بوردو تقف معك!".

وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرة حاشدة نزل إليها حوالي 500 ألف مشارك تضامنا مع قطاع غزة.

🗣️ "Il n'y a plus aucune unité nationale autour de ce qui doit être l'essentiel, à savoir les valeurs de la République" regrette @Jad_Zahab au sujet de la manifestation à Paris pour un cessez-le-feu à Gaza et la marche contre l'antisémitisme prévue demain pic.twitter.com/aSF6A2R30d — LCI (@LCI) November 11, 2023

هذا ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، على خلفية كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

Une manifestation pour la #Palestine a débuté à 15 heures place de la Victoire à #Bordeaux ce samedi 11 novembre 📷Quentin Trigodet pour France 3 Aquitaine pic.twitter.com/y34HjKC7sD — France 3 Aquitaine (@F3Aquitaine) November 11, 2023

إلى ذلك، انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت 11 نوفمبر، بحضور قادة الدول العربية والإسلامية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال افتتاح القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة في الرياض، رفض بلاده القاطع "للحرب الشعواء على غزة"، مشددا على وجوب الوقف الفوري للعمليات العسكرية وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

المصدر: RT