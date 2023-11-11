حركة "أمل" تعلن سقوط أول قتيل لها في العملية العسكرية بجنوب لبنان

نعت حركة "أمل" اللبنانية سقوط أول مقاتليها أثناء أداء الواجب في إطار العملية العسكرية بجنوب لبنان، وفق بيان صادر عنها.

وجاء في بيان حركة "أمل": "إلتزاماً منها بالنهج المقاوم، تزفّ حركة أمل إلى قائدها وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد علي داوود، من مواليد 1988 من بلدة مليخ ــ جبل الريحان، الذي استشهد بعد تعرض أحد مواقع الحركة في بلدة رب ثلاثين الجنوبية لاعتداء مباشر من جانب العدو الإسرائيلي الغاشم، ما أدى إلى استشهاده وإصابة مجاهدَين آخرَين".

المصدر: RT