 
مباشر
عاجل
"القسام" تنشر الآن لقطات التحام مقاتليها بالآليات الإسرائيلية في بيت حانون والتوام شمال غزة

حركة "أمل" تعلن سقوط أول قتيل لها في العملية العسكرية بجنوب لبنان

أخبار العالم

حركة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wefx

نعت حركة "أمل" اللبنانية سقوط أول مقاتليها أثناء أداء الواجب في إطار العملية العسكرية بجنوب لبنان، وفق بيان صادر عنها.

وجاء في بيان حركة "أمل": "إلتزاماً منها بالنهج المقاوم، تزفّ حركة أمل إلى قائدها وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد علي داوود، من مواليد 1988 من بلدة مليخ ــ جبل الريحان، الذي استشهد بعد تعرض أحد مواقع الحركة في بلدة رب ثلاثين الجنوبية لاعتداء مباشر من جانب العدو الإسرائيلي الغاشم، ما أدى إلى استشهاده وإصابة مجاهدَين آخرَين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا