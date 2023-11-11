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"حزب الله": استهدفنا ملالة وقوة مشاة إسرائيلية في موقع المطلة بالصواريخ وحققنا فيهما إصابات ‏مباشرة

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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التقى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش  القمة الاسلامية العربية الاستثنائية في الرياض.

وقد انطلقت ظهر اليوم السبت في الرياض القمة العربية الإسلامية بشأن غزة، بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، دمج القمتين الإسلامية والعربية الطارئتين، ليُصار إلى عقدهما كقمة واحدة، اليوم.

وتأتي القمة في اليوم الـ36 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى وقع توسيع الاحتلال ضرباته مستهدفاً المستشفيات، فيما سقط آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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المصدر: RT

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