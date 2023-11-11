الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد سرية "النصر" التابعة لحركة "حماس" (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد سرية "النصر" التابعة لحركة "حماس"، وأنه "كان يحتجز حوالي ألف شخص من سكان غزة رهائن في مستشفى الرنتيسي".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "تمكنا من تصفية أحمد صيام، قائد سرية النصر وحي الشيخ رضوان التابعة لحركة حماس، الذي احتجز أثناء القتال حوالي ألف من سكان قطاع غزة كرهائن في مستشفى الرنتيسي وحال دون إجلائهم وانتقالهم إلى جنوب قطاع غزة".

وأضاف البيان: "تم القضاء على صيام عندما كان يختبئ داخل مدرسة "البراق"، حيث تمت أيضا تصفية عدد آخر من نشطاء حماس الذين كانوا تحت قيادته. أحمد صيام مثال آخر عن كيفية استغلال حماس بشكل ساخر سكان قطاع غزة والمرافق المدنية كدرع بشري للأغراض الإرهابية الخاصة بمنظمة حماس".

المصدر: RT