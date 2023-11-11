وزير الأمن الإيراني: تغييرات جدية في المنطقة في المستقبل القريب

قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب خلال مؤتمر القيادة العامة لقوات الأمن الإيرانية، إنه "في المستقبل القريب ستكون هناك تغييرات جدية في المنطقة".

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وأضاف خطيب: "أنه لأول مرة خلال ال70 عاما يتحد الرأي العام العالمي ضد الكيان الصهيوني في جميع انحاء العالم ووفقا ل17 مركز للفكر الغربي واليهودي فان الكيان الصهيوني لن يحقق النصر في العمليات الغربية".

ولفت إلى أن "وزير الخارجية الأمريكي يتجول كالسائح ويبحث عن حل يحفظ بعض الكرامة للكيان الصهيوني بمساعدة بعض الدول في الخطوة التالية ليكون وقف اطلاق للنار يحفظ ماء الوجه لإسرائيل".وفق تعبيره.

المصدر: RT