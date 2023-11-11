صحيفة: ألمانيا تخفف الإجراءات الأمنية المفروضة على اللاجئين

ذكرت صحيفة Bild أن وزارة الداخلية الألمانية وافقت على تخفيف الإجراءات الأمنية المفروضة على اللاجئين.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة، نقلا عن رسالة إلكترونية لدائرة الهجرة واللاجئين الفدرالية: "في المستقبل يجب أن يكون هناك عدد أقل من عمليات التفتيش على جوازات السفر وبطاقات الهوية، ويجب فرض حظر على التحقق من رقم الهاتف (مثلا، في حالة عدم وجود جواز سفر) لتحديد الجنسية، ويجب طلب معلومات أقل حول طالب اللجوء في شبكة الاتحاد الأوروبي، ولم تعد هناك حاجة للاحتفاظ بإحصائيات عن مستوى التعليم".

وأضافت الرسالة أنه قد تم تنسيق هذه الإجراءات والموافقة عليها أثناء العمل المشترك لوزارة الداخلية ودائرة الهجرة واللاجئين الفدرالية.

ونشرت دائرة الهجرة واللاجئين الفدرالية الألمانية، سابقا، إحصائيات تدل على أن عدد طلبات اللجوء بلغ في ألمانيا في أكتوبر الماضي 31887. وذكرت صحيفة "Spiegel" أن هذا الرقم هو الأعلى من سبتمبر عام 2016 عندما تجاوز عدد الطلبات 70 ألف.

وأبلغت ألمانيا المفوضية الأوروبية، سابقا، بإدخال ضوابط حدودية ثابتة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا. وتبحث ألمانيا في الأشهر الأخيرة بنشاط احتمال الحد من تدفق المهاجرين وطرق دعم المناطق الفدرالية التي تواجه صعوبات في توزيع اللاجئين. وصرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، في نهاية سبتمبر الماضي أن عدد اللاجئين الذين يتوجهون إلى ألمانيا كبير للغاية.

المصدر: نوفوستي