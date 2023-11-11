عبداللهيان: نتنياهو مني بهزيمة ثانية رغم الدعم الأمريكي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه "على الرغم من الحضور الكامل للولايات المتحدة في حرب غزة إلا أن نتنياهو مني بهزيمة ثانية".

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وكتب وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على منصة "أكس": اليوم لأهمية قضية غزة ستعقد قمة طارئة في الرياض لرؤساء الدول الإسلامية والعربية وسيقدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مقترحات مهمة في القمة متابعا على الرغم من الحضور الكامل لأمريكا في الحرب ضد مقاومة التحرير الفلسطينية إلا أن نتنياهو تعرض لثاني هزيمة له".

من جهته قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قبل توجهه صباح اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض: "في أمريكا يعلنون في تصريحاتهم أنهم يريدون عدم اتساع نطاق الحرب، كما أنهم يرسلون رسالة لنا ولبعض الدول، لكن هذه التصريحات لا تتوافق مع أفعالهم. لقد وفّروا الوقود لآلة الحرب هذه التي ترتكب الجرائم في غزة اليوم؛ آلة الحرب نفسها تحت تصرفهم، والأميركيون ينفذون العمليات.. هم الذين عرقلوا نجاح الاجتماع الذي عقد في مصر وأيضا مجلس الأمن. إنهم يمنعون وقف إطلاق النار ويوسعون نطاق الحرب".

المصدر: RT