السعودية: ما نشهده يمثل فشلا للمجتمع الدولي بوقف ما تفعله إسرائيل تجاه غزة

أكد المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة في جنيف عبد المحسن بن خثيلة، أن ما يحدث الآن يمثل فشلا للمجتمع الدولي في وقف ما تقوم به القوات الإسرائيلية ضد غزة.

وأضاف المندوب السعودي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، أن "سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بقوانين وقرارات الأمم المتحدة لها عواقب وخيمة تتجاوز هذه الأزمة، وتؤثر على شرعية قواعد القانون والنظام الدوليين".

ودعا المندوب ابن خثيلة إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية.

ودانت السعودية خلال مشاركتها في الاجتماع "بأشد العبارات الانتهاكات والممارسات غير القانونية والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل القوات الإسرائيلية".

المصدر: RT