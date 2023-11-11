جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس قد يتوقف عن العمل خلال ساعات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفى القدس في قطاع غزة قد يتوقف عن العمل خلال الساعات الثلاث المقبلة، بسبب نفاد مخزون الوقود.

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وكتبت الجمعية على موقع X: "قد يتوقف مستشفى القدس عن العمل خلال الساعات الثلاث المقبلة بسبب نفاد الوقود وعدم وصول المساعدات، وسيحرم خمسمائة مريض وجريح من الرعاية الطبية، والذين في العناية المركزة والأطفال في الحاضنات سيموتون".

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على وحدة العناية المركزة في مستشفى القدس بقطاع غزة.

🚨⚠️Al_Quds Hospital is at risk of closure in the upcoming 3 hours due to the depletion of fuel supplies and the non-arrival of aid.

500 patients and injured will be deprived from medical care. Those who are at the ICU and babies in incubators will lose their lives.… pic.twitter.com/IUGuNg6DBi — PRCS (@PalestineRCS) November 10, 2023

أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت أمس الجمعة تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكبر مستشفى في قطاع غزة (الشفاء) تعرض للقصف الجمعة، وأن 20 مستشفى في غزة أصبحت الآن خارج الخدمة.

المصدر: RT