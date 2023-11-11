الصحة العالمية تعرب عن بالغ قلقها من الغارات الجوية في محيط مستشفى الشفاء في غزة

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية في محيط مستشفى الشفاء في غزة.

وقال إن الغارات الإسرائيلية دفعت العديد من العاملين في في القطاع الصحي الذين كنا على اتصال بهم إلى مغادرة المستشفى بحثا عن الأمان.

وأضاف أن الآلاف من الذين لجأوا إلى المستشفى اضطروا لإخلائه بسبب المخاطر الأمنية، في حين لا يزال كثيرون هناك.

We are extremely disturbed by reports of airstrikes in the vicinity of Al-Shifa hospital in #Gaza. Many health workers we were in contact with have been forced to leave the hospital in search of safety. Others report being unable to move due to grave insecurity. Many of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 10, 2023

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن منظمة الصحة العالمية تحققت من أكثر من 250 هجوما منذ 7 أكتوبر على مرافق الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية.

وقال إن المنظمة وثقت الأسبوع الماضي 5 هجمات على 5 مستشفيات في يوم واحد بغزة، وفي الـ 48 ساعة الماضية فقط، تم إيقاف 4 مستشفيات عن العمل.

وأعرب عن قلق منظمة الصحة البالغ بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين وأولئك الذين يقيمون في المستشفيات، مؤكدا أنهم بحاجة إلى حماية فورية.

كما دعا كلا الجانبين إلى احترام القانون الإنساني الدولي، ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأفاد مراسل قناة "RT" بأن الطائرات الإسرائيلية تنفذ غارات عنيفة و"حزاما ناريا" في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وفي وقت لاحق أفاد المصدر ذاته بأن وتيرة الاشتباكات تصاعدت في مدينة غزة وسط محاولات الجيش الإسرائيلي للوصول إلى مستشفى الشفاء.

المصدر: RT