الخزانة الأمريكية تتوعد بخطوات جديدة للحد من صادرات النفط الروسية

أعلن نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو أن واشنطن ستتخذ خطوات لـ"فرض تكاليف" إضافية على روسيا لمنعها من تصدير النفط.

وقال أدييمو خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "الآن نركز الاهتمام على ضمان الالتزام بسقف الأسعار بشكله القائم، وكذلك اتخاذ خطوات إضافية لغرض زيادة التكاليف بالنسبة لروسيا، لكي تحصل على عائدات أقل لتمويل الحرب".

وأضاف المسؤول أن "هدفنا يتمثل في نقل الاهتمام من عائداتهم التي كانت عند سقف الـ 60 دولارا للبرميل، إلى التركيز على تكاليفهم"، مضيفا أن واشنطن تريد أن يكون لدى روسيا أقل قدر ممكن من العائدات".

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وأشار أدييمو إلى أن روسيا، ردا على القيود الغربية، أنشأت منظومات خاصة بها لتأمين السفن لنقل المشتقات النفطية بحرا وزادت من عدد الناقلات لتصدير الوقود.

يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي عند مستوى الـ 60 دولارا مقابل البرميل في ديسمبر 2022، وفي فبراير 2023 على المشتقات النفطية عند مستوى ما بين 45 و100 دولار.

ورفضت روسيا الالتزام بسقف الأسعار المفروض عليها.

المصدر: تاس