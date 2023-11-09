البيت الأبيض: لم نتوصل إلى استنتاج حول ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة

قال البيت الأبيض إنه لم يتوصل خلال التحقيق في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة، إلى مثل هذا الاستنتاج.

وتعليقا على أدلى بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن "البيت الأبيض حقق في المزاعم ولم يجد أي حقيقة".

وأضاف باتيل في تصريح صحفي يوم الخميس: "هناك عملية صارمة نقوم بها، وهذا ليس استنتاجا توصلنا إليه حتى الآن"، مشيرة إلى أن "الإدارة تدرس القضية باستمرار مع شركائنا الإسرائيليين".

وفي وقت سابق دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جنيف، لتقديم المسؤولين عن تدمير المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة إلى العدالة.

وكان مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر، قد أعلن استقالته نهاية الشهر الماضي، من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.

وأكد حينها على أننا "نشهد، مرة أخرى، إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها، ما يحدث بغزة حالة إبادة جماعية، وهيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي".

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة حتى الآن أكثر من 10.5 ألف قتيل، حوالي نصفهم من الأطفال، وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: وكالات