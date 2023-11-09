الشرطة الكندية: إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا من دون تسجيل إصابات

أعلنت الشرطة الكندية عن تعرض مدرستين يهوديتين في مدينة مونتريال لإطلاق نار ليلة الخميس من دون وقوع إصابات.

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بالحادث قائلا: "أريد أن أكون شديد الوضوح. ندين هذا العنف المعادي للسامية بأشد العبارات"،

وتحدث ترودو عن تزايد "مرعب" في معاداة السامية والإسلاموفوبيا على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتشهد مناطق متفرقة من العالم مظاهر لتنامي العداء على خلفية الأحداث في غزة. فقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في وقت سابق، أن فرنسا سجلت أكثر من 1000 اعتداء مرتبط بمعاداة السامية منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وأفاد جيرالد دارمانان بأن الممارسات المعادية للسامية ازدادت "بشكل مذهل"، مضيفا أنه تم اعتقال 486 شخصا لارتكابهم اعتداءات بينهم 102 من الأجانب.

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وفي بريطانيا أعلنت الشرطة عن اعتقال 133 شخصا بتهمة ارتكاب "جرائم كراهية" أو مخالفات على خلفية عنصرية، منذ 7 أكتوبر الماضي، أي منذ تاريخ هجوم "حماس" على إسرائيل وانطلاق العملية الإسرائيلية في غزة.

المصدر: AFP