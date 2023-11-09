الاشتراكيون الإسبان يوافقون على العفو عن انفصاليي كتالونيا

توصل الحزب الاشتراكي الإسباني إلى اتفاق مع حزب انفصالي كتالوني للعفو عن آلاف الأشخاص الذين تحتمل مشاركتهم في محاولة الانفصال الفاشلة في الإقليم عام 2017.

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ويأتي العفو عن انفصاليي كتالونيا مقابل تقديم الدعم لرئيس الوزراء الإسباني بالإنابة بيدرو سانشيز لتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن النائب الاشتراكي ومسؤول الحزب، سانتوس سيردان، عن الاتفاق، اليوم الخميس، في بروكسل بعد إبرامه مع الحزب الكتالوني بقيادة كارليس بودجمون، الذي فر إلى بلجيكا بعد أن قاد محاولة استقلال كتالونيا الفاشلة عام 2017.

ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار بشكل كبير فرص سانشيز في تشكيل حكومة ائتلافية يسارية أخرى.

ولا يزال سانشيز، الاشتراكي وزعيم إسبانيا منذ عام 2018، بحاجة إلى دعم حزب صغير في إقليم الباسك، لكن من المرجح أن ينجح في ذلك.

المصدر: أ ب