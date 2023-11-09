لوكسمبورغ: الهدنة في غزة مستحيلة بسبب الموقف الإسرائيلي

اعتبر رئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، أن إسرائيل لن توافق على أي هدنة طويلة في قطاع غزة، ولذلك تقترح التركيز على هدنات إنسانية وجيزة لمساعدة المدنيين في القطاع.

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وقال بيتيل في مؤتمر حول الوضع في غزة المنعقد في باريس: "أنا أؤيد السلام. يقال إن السلام هو وقف لإطلاق النار، لكنني أعرف أننا لن نتمكن من تحقيق وقف لإطلاق النار مع الحكومة الإسرائيلية الحالية. نعرفه. لذلك فإن رسالة المجلس الأوروبي وهذا المؤتمر يجب أن تستهدف على الأقل وقفات إنسانية".

وذكر أن المدنيين وخاصة النساء والأطفال الذين يمثلون 70% من ضحايا النزاع هم أكبر المتضررين فيه.

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: نوفوستي