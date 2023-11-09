الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق عملياته البرية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تعليق عملياته البرية في قطاع غزة.

وفي بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني قال الجيش إنه تم تعليق العمليات البرية لقوات الجيش في غزة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الإعلان وسط معلومات عن اقتراب مصر من من الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة مقابل الإفراج عن بعض الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، حسبما أفادت مصادر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

كما قال مصدر لوكالة "أ ف ب" إن مفاوضات بوساطة قطرية تجري الآن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين إطلاق سراح من 10-15 رهينة مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة يوم أو يومين في غزة.

يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في القطاع، ارتفع إلى 35 قتيلا، بعد إعلان الجيش صباح اليوم الخميس، مقتل جنديين. وقد وصل إجمالي عدد قتلى الجيش منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي إلى 352.

يتبع..