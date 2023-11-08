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قاذفة استراتيجية أمريكية تحلق فوق الشرق الأوسط

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قاذفة استراتيجية أمريكية تحلق فوق الشرق الأوسط
Legion-Media Antonia Poolfoto ZUMAPRESS.Com
صورة من الأرشيف
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أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عن تحليق قاذفة استراتيجية من نوع "بي 1 لانسر"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق منطقة الشرق الأوسط.

وقالت "سينتكوم" في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "قاذفة من نوع "بي 1 لانسر" نفذت يوم 8 نوفمبر 2023، وللمرة الثانية خلال 3 أيام، مهمة فوق منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأضافت أن القاذفة نفذت التحليق بمرافقة مقاتلتين من نوع "إف 16"، دون أن تكشف عن طبيعة المهمة أو تفاصيلها.

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يذكر أن قيادة "سينتكوم" مسؤولة عن القوات الأمريكية وعملياتها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتشمل 21 دولة تمتد من مصر إلى كازاخستان.

ويشار إلى أن القاذفات الاستراتيجية من نوع "بي 1 لانسر" قادرة على حمل قنابل موجهة وغير موجهة، وصواريخ مجنحة وذخائر نووية.

المصدر: RT

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