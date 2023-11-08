رئيس دولة الإمارات يصف بوتين بـ "الصديق"

قال رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقه، كما أبدى رغبته في زيارة روسيا الاتحادية ومشاهدة الأماكن التاريخية لدى المسلمين.

هذا ما نقله النائب الأول لرئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي دامير مخيتدينوف، الذي شارك، في منتدى دولي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وحضره الشيخ محمد بن زايد.

وذكر المفتي متحدثا عن لقائه مع محمد بن زايد: "قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في محادثة معي، إنه يكن احتراما كبيرا لرئيس بلادنا فلاديمير بوتين، ويعتبره صديقا له.

ونقل المفتي عن محمد بن زايد قوله: لقد صدمت من حجم الدعم الذي يقدمه الرئيس بوتين لبناء المساجد، وصيانة البنية التحتية الإسلامية.

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وأعرب رئيس الإمارات العربية المتحدة عن رغبته في القدوم إلى بلادنا وزيارة الأماكن التاريخية التي لا تنسى المرتبطة بالإسلام، على سبيل المثال، ديربنت".

وأضاف مخيتدينوف أن محمد بن زايد يدعم نهج فلاديمير بوتين في المحافظة على التقاليد، لا سيما القيم العائلية.

وقال: أضاف محمد بن زايد، أنه يجب على الروس الاهتمام بقائدهم وتقدير أعماله التي يقوم بها لصالح وطنهم”.

المصدر: ريا نوفوستي