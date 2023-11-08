بيسكوف: مصادرة الاحتياطات الروسية المجمدة ستؤدي إلى عقوبات قضائية بالنسبة للغرب

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن روسيا ستطعن قانونيا في مصادرة احتياطياتها في الغرب، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب جدية بالنسبة للدول التي ستتخذ مثل هذه القرارات.

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وردا على طلب التعليق على قرار لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي التي أيدت أمس الثلاثاء مشروع قرار يقضي بنقل جزء من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لأوكرانيا، قال بيسكوف: "إنه أمر غير شرعي، ويتناقض مع كل القواعد الممكنة، وسيتم الطعن فيه بالطبع، من قبل بلادنا".

وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى عواقب قضائية وقانونية خطيرة للغاية بالنسبة لأولئك الذين سيتخذون مثل هذه القرارات وسيستغلونها. بالطبع سنعمل أيضا على تحديد إجراءات انتقامية. هيهات أن تكون مماثلة، لكنها ستتفق مع مصالحنا بأفضل شكل ممكن".

المصدر: تاس