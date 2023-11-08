مجلس الأمن الدولي يعقد مشاورات مغلقة حول تفجير "السيل الشمالي"

سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة يوم الأربعاء حول تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.

وجاء ذلك في برنامج جلسات مجلس الأمن الدولي، الذي نشرته بعثة البرازيل، التي تترأس المجلس حاليا.

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ويشار إلى أن الجلسة تعقد بطلب من روسيا، وأن المشاورات ستجري بعد الجلسة حول القصف الأوكراني على مدينة دونيتسك، والتي ستعقد بطلب من روسيا أيضا.

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر عام 2022. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات في الحادث، لكنها لم تكشف عن نتائجها بعد.

وطالبت روسيا أكثر من مرة إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، بينما تتناقل وسائل الإعلام الغربية تقارير ترجح وقوف أوكرانيا وراء التفجير.

المصدر: نوفوستي