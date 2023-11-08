بوتين: موسكو تتطلع بصورة خاصة لتنمية منظمة شنغهاي للتعاون

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو تتطلع بصورة خاصة لتنمية منظمة شنغهاي للتعاون، التي تتمتع بإمكانات قوية تختلف عن هياكل الكتلة الغربية الضيقة.

وقال بوتين: "لدينا تطلعات خاصة فيما يتعلق بمنظمة شانغهاي للتعاون، التي تشارك فيها 26 دولة، نظرا لأنها تتمتع بإمكانات سياسية واقتصادية قوية مجتمعة، وتمتد جغرافية دولها من جنوب وجنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا".

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وأكد أن جاذبية منظمة شانغهاي للتعاون تكمن في تركيزها على الابتكار والتعاون المتنوع والمراعاة المتبادلة للمصالح والمساواة والانفتاح واحترام التنوع الثقافي والحضاري.

وأضاف أن "هذا ما يميز منظمتنا عن الهياكل الضيقة التي يروج لها الغرب بتركيبة محدودة وانتقائية للمشاركين".

ونوه الرئيس الروسي بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم تبنيه في 28 أغسطس 2023، جاء ليؤكد مجددا على الدور البناء الذي تلعبه منظمة شانغهاي للتعاون في ضمان السلام والتنمية المستدامة.

المصدر: RT