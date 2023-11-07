فيضانات استثنائية شمال فرنسا (فيديو)

تأثرت عشرات البلدات في شمال فرنسا بفيضانات جعلت الطرق غير صالحة في بعض الأحيان إلا باستخدام القوارب وأدت إلى إغلاق عشرات المدارس.

وتم وضع نهري الآه والليان في حالة تأهب باللون الأحمر بسبب الفيضانات التي ضربت منطقة باه دو كاليه (Pas de Calais) شمالا بعد هطول أمطار غزيرة ليل الاثنين والثلاثاء.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر موقع "اكس" إصابة 7 أشخاص دون المزيد من التفاصيل.

وأشار دارمانان إلى تعبئة أكثر من 1500 عنصر إطفاء في المنطقة.

وأعلنت المحافظة أنه في أعقاب العاصفة "سياران" الأسبوع الماضي، "أثرت" الفيضانات على حوالي 60 بلدية وتسببت في أضرار "كبيرة"، مضيفة أنه تم إغلاق عشرات المدارس.

ووصفت الهيئة الرسمية لمراقبة فيضانات الأنهار ما حصل الثلاثاء بأنه فيضانات "استثنائية".

وأكدت السلطات الفرنسية أن تسري حالة التأهب باللون الأحمر حتى مساء الأربعاء.

المصدر: أ ف ب