لوكاشينكو: مُثل ثورة أكتوبر لا تزال حيوية حتى اليوم

هنأ الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، مواطني بلاده بيوم ثورة أكتوبر، مشيرا إلى أن مثل ثورة أكتوبر العظيمة لا تزال حيوية وذات أهمية حتى اليوم.

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وجاء في تهنئة للوكاشينكو نشرها المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء: "قد مر أكثر من مئة عام على أحداث ثورة أكتوبر العظيمة، ولا تزال مثلها حيوية وذات أهمية. واليوم تسعى الغالبية الساحقة من سكان العالم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، لكن العديد من البلدان لا تزال تواجه الأشكال الحديثة من الاستغلال والقمع والتوسع الثقافي والعقوبات الاقتصادية والابتزاز السياسي".

وذكر لوكاشينكو أن ثورة أكتوبر فتحت صفحة جديدة في تاريخ شعبه وأصبحت قوة دافعة لتطوير الدولة البيلاروسية الوطنية.

وعبر عن ثقته بأن البيلاروسيين، بمعرفتهم لماضيهم والدفاع عن الحقيقة التاريخية واحترام إنجازات الأجيال السابقة وزيادتها، يخلقون مستقبلا سلميا لأبنائهم وأحفادهم.

ولا تزال بيلاروس الدولة الوحيدة في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق، التي تعتبر يوم ثورة أكتوبر حتى اليوم عيد عطلة رسمي.

المصدر: تاس