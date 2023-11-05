رجل يقتحم مطار هامبورغ ويطالب بالتوجه إلى تركيا مع طفلته

قالت صحيفة Bild am Sonntag إن الرجل الذي اقتحم مطار هامبورغ مساء السبت ووصل إلى مدرج الإقلاع بسيارة بدون لوحة تسجيل مع ابنته البالغة من العمر أربع سنوات يطالب بالتوجه إلى تركيا.

وفي التفاصيل، اخترق الرجل مساء السبت بسيارته الحواجز الأمنية ودخل إلى منطقة صيانة الطائرات. أوقف السيارة بجوار طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية. وتم إجلاء جميع الركاب ولم يصب أحد خلال ذلك.

#BREAKING: The terrorist who attacked #Hamburg airport has taken hostages. Islamists supporting #Hamas terrorist organization in EU, especially #Germany have increased their terror activity. The current terrorist attack at #Hamburg airport might be related. German Police has… pic.twitter.com/0V316S71o8 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 4, 2023

وقبل وقت قصير من اكتشاف ضباط الأمن للرجل، اتصلت زوجته بالشرطة وحذرت من أن زوجها توجه إلى المطار مع طفلتهما.

وذكرت الصحيفة، أن الرجل يبلغ من العمر 35 عاما وهو من أصل تركي ويقيم في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، وقام باختطاف الطفلة من والدتها ولاذ بالفرار معها.

ويؤكد ممثل الشرطة المحلية أن الرجل تحصن الآن في السيارة مع الطفلة، ويجري التفاوض معه باللغة التركية.

HAMBURG SWAT UNIT SEEN AT HAMBURG AIRPORT WHERE ARMED GUNMAN HAS TAKEN TWO CHILDREN HOSTAGE pic.twitter.com/49n9iM7sBH — TRACKER DEEP (@tracker_deep) November 4, 2023

وقالت شرطة هامبورغ عبر منصة X، إنه "يجري تنفيذ عملية أمنية كبيرة على مدرج المطار. الأمر يتعلق باحتجاز رهائن".

وأضاف ممثل الشرطة: "إنه يريد التحدث معنا، ونحن نعتبر ذلك علامة إيجابية للغاية".

وتعمل في مكان الحادث، مجموعة من المحققين ورجال الشرطة وطبيب مختص بعلم النفس. وكما أشارت شرطة هامبورغ، فإن سبب تصرف الرجل قد يكون الخلاف حول حضانة الطفلة.

وفي تحديث لها، قالت الشرطة، إنه تم إلغاء كافة الرحلات الصباحية في المطار المذكور.

المصدر: وكالات