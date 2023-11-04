الاتحاد الأوروبي يستعد للإعلان عن الحزمة 12 من العقوبات ضد روسيا

أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيعلن عن الحزمة 12 من العقوبات ضد الاتحاد الروسي، مع حظر جديد للواردات والصادرات وتشديد سقف أسعار النفط.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي لبحث الوضع الاقتصادي في البلاد، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا شهد نموا بنسبة 2.8 بالمئة، على مدى الأشهر الـ 9 الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على الرغم من العقوبات الغربية.

لكنه دعا في الوقت نفسه للاستعداد لمواجهة تشديد العقوبات الغربية، في ظل التوجه الغربي لمواصلة تشديد العقوبات وتكثيفها.

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وكان السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، قد استبق الاعلان عن العقوبات الجديدة بالقول إن الخسائر التي يتكبدها الغرب جراء عقوباته ضد روسيا، أكبر من الخسائر التي تلحق بروسيا، معتبرا أن الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الاتجاه فوضوية وغير منطقية، ولا تتوافق مع الفكر السليم.

وفي 27 أكتوبر الماضي، اعترف زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل بأن أسعار الطاقة في أوروبا ما زالت مرتفعة جدا، بالرغم من كل الجهود لكبح ارتفاع الأسعار.

المصدر: تاس