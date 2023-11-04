قناة تلفزيونية: الغرب يبحث مع أوكرانيا بداية مفاوضات السلام مع روسيا

أفادت قناة NBC التلفزيونية بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باشرا التحدث مع أوكرانيا حول موضوع مفاوضات سلام محتملة مع روسيا وما قد يجب على كييف التخلي عنه للتوصل إلى حل وسط.

ونقلت القناة عن مصادر أمريكية، أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين باشروا "بهدوء" التحدث مع كييف حول النتائج المحتملة لمفاوضات السلام مع موسكو لإنهاء النزاع. وخلال هذه المحادثات، تم طرح موضوع ضرورة تخلي أوكرانيا عن شيء ما من أجل التوصل إلى اتفاق. وتشير القناة التلفزيونية إلى أن هذه المحادثات جرت الشهر الماضي.

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وترى المصادر أن مثل هذه المحادثات تعني الاعتراف بأن النزاع قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الغرب لن يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدة لنظام كييف.

ووفقا لهذه المصادر هناك "وقت متبق حتى نهاية العام" قبل أن تتسم هذه المناقشات بالطابع العاجل.

في وقت سابق، قال السيناتور الأمريكي تومي توبرفيل (جمهوري من ولاية ألاباما) إنه حلت في الوقت الراهن "لحظة جيدة" لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، لأن النزاع بات يحتاج إلى حل، ولا يوجد سبب لاستمراره.

ويشار إلى أن الجانب الروسي أعرب مرات عديدة عن موقفه بشأن الوضع في أوكرانيا على مستويات مختلفة. على سبيل المثال قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، إن موسكو كانت ولا تزال منفتحة على الحل الدبلوماسي للأزمة ومستعدة للرد على مقترحات جادة حقا، في حين قام نظام كييف بمقاطعة المفاوضات مع روسيا وحظرها.

المصدر: تاس