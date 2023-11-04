ردود متباينة على تعرض بيربوك للتحرش

تفاعل قراء مجلة فوكوس الألمانية مع حادث وقع في المؤتمر الوزاري الأوروبي، حيث حاول وزير خارجية كرواتيا غوردان غرليتش رادمان تقبيل نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك .

ووصفت صحيفة بيلد الحادثة بأنها "هجوم بالقبلات" ونشرت صورة جماعية للوزراء، حيث تقف بيربوك في الوسط وغرليتش رادمان على يسارها. وكان الوزير الكرواتي خلال ذلك يمسك بيد بيربوك ويحاول تقبيلها، وتكوّن انطباع بأنه يحاول الوصول إلى شفتي بيربوك بينما تحاول هي الابتعاد.

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وقال مقربون من بيربوك إن "هذه كانت محاولة خرقاء من جانب الوزير الكرواتي لتبادل التحية بسرعة مع نظيرته الألمانية. وبحسب الصحيفة فقد اعتذر غرليتش رادمان بالفعل على هذا التصرف.

من جانبهم أبدى المستخدمون الألمان، ردود فعل متباينة تجاه هذا الحادث.

على سبيل المثال كتب المستخدم volker.everts ساخرا: "يبدو لي أن هذا مبالغ فيه بعض الشيء في الواقع. في النهاية، كان بمقدور السيدة بيربوك الدوران 360 درجة لتفادي القبلة. أو كبديل كان يمكنها إعلان الحرب على كرواتيا".

وقال Rieger Frank: "لم أكن لأفعل ذلك حتى مقابل المال".

وكتب المستخدم Richard D: "ربما كان يعتقد أنه إذا تمكن من تقبيلها، فإنها ستتحول إلى ضفدعة".

وقال المستخدم Didi Powermann: "كان ثملا على الأغلب".

"مع وجود فنانة مكياج أرخص وتصميم أقل، ربما لا تثير السيدة بوربوك رؤوس الرجال الأكبر سنا، ويمكنها التركيز على السياسة بدلا من ذلك. في بعض الأحيان يكون المظهر السيئ ميزة".

وقال Stefan Schranz: "كان على السيدة بيربوك استخدام كمية أقل من المكياج حتى لا تثير رؤوس الرجال الكبار في السن".

وفي الوقت نفسه، قام بعض المستخدمين بدعم بيربوك، منتقدين سلوك نظيرها الكرواتي وسلوك المعلقين الآخرين.

على سبيل المثال قال المستخدم Michael Keller_91159: "سلوك لا يمكن تصوره من جانب هذا الكرواتي. على ما يبدو، وضع نفسه عمدا بجانب وزيرة خارجيتنا <...> السخط هنا مبرر تماما!".

المصدر: نوفوستي