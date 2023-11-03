قال المستشار السابق لليونيد كوتشما أوليغ سوسكين إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي يعتزم البقاء في السلطة بإرسال الموهوبين والشباب للجبهة عمدا، ليموتوا هناك.

وذكر سوسكين عبر قناته على موقع يوتيوب: "لسوء الحظ، لم يكن في أوكرانيا ما يكفي من القوة للتصدي لهذه الطغمة الحاكمة. جميع الأشخاص الموهوبين تم القضاء عليهم بإرسالهم للجبهة عمدا.

وأضاف: "هذه خطة تدميرية مدروسة جيدا. الهدف التالي هو الشباب، فلقد نشأ الجيل الذي كان من المفترض أن يفجر الثورة، لكنهم قضوا عليه. بالطبع لم يقضوا عليه بالكامل بعد، ولكن يقتربون من تحقيق هذه الغاية".

وقال: "كان ينبغي لحكومة زيلينسكي أن تستقيل منذ فترة طويلة لأنها فشلت بالوفاء بمسؤولياتها".

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وتابع: "أمضت القوات المسلحة الأوكرانية خمسة أشهر وهي تحاول تحقيق اختراق لمحاور القتال في جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وشارك في القتال ألوية من الجيش الأوكراني دربها وسلحها الناتو".

المصدر: ريا نوفوستي