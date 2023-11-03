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توقيف مواطن من بنغلاديش في إيطاليا بشبهة ارتباطه بتنظيم "القاعدة"

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توقيف مواطن من بنغلاديش في إيطاليا بشبهة ارتباطه بتنظيم
Globallookpress Angelo Carconi
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أعلنت الشرطة الإيطالية توقيف مواطن من بنغلاديش بشبهة الانتماء إلى جماعة باكستانية على صلة بتنظيم "القاعدة"، كان يدرس تكتيكات عسكرية وينشر تسجيلات مصورة تحريضية على الإنترنت.

وأفادت شرطة جنوة بأن الموقوف الذي وصف نفسه على فيسبوك بأنه "محب للقاعدة" نشر تسجيلات مصورة ورسائل على الإنترنت "تحرّض على أعمال إرهابية أو أعمال تنطوي على عدم التسامح تجاه مجتمعات أخرى".

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وجاء في بيان الشرطة أن المشتبه به والأشخاص الذين يتواصل معهم "هم جزء من شبكة عابرة للقارات خاضعة لمنطق القاعدة وهدفها الدعاية للخلاص العنيف باسم السلفية الجهادية التي تفتقر إلى التسامح".

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به الخاضع للتحقيق منذ العام 2021 هو عضو في حركة "طالبان باكستان" وكان ينتظر الحصول على تأشيرة إقامة في إيطاليا قبل التخطيط للقتال في باكستان.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به حصل في إيطاليا على إرشادات بشأن كيفية استخدام بنادق "أيه كاي47" وتقنيات القتال العسكرية وصور تسجيلات لنفسه وهو يشارك في تدريبات عسكرية "أظهرت عبر الإنترنت استعداده للقتال والاستشهاد".

المصدر: ا ف ب

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