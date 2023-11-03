سفارة روسيا في كندا: لا تنتقدوا موسكو لسحبها تصديقها على معاهدة حظر التجارب النووية

دعت السفارة الروسية في كندا سلطات هذه الدولة إلى عدم انتقاد موسكو على خلفية سحب تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بل التأثير على واشنطن.

وكتبت السفارة الروسية على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي X: "نحن نفضل أن تقوم كندا بحث الولايات المتحدة، على التصديق على المعاهدة".

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بهذا الشكل ردت السفارة الروسية، على تعليق وزارة الخارجية الكندية بشأن "خيبة الأمل العميقة" بخصوص قرار روسيا سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

يوم أمس، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية.

تم إعداد القانون بتكليف من رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين. وتلغي هذه المبادرة، المادة الأولى من قانون "التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، الذي يقترح التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الموقعة باسم روسيا في نيويورك في 24 سبتمبر 1996.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أشار إلى أن سحب روسيا التصديق على المعاهدة لا يعني نيتها إجراء تجارب نووية.

وتم التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996. ومع ذلك، فإن عددا من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم تصدق عليها بعد، على عكس روسيا التي فعلت ذلك في عام 2000.

المصدر: نوفوستي