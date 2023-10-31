الدفاع الروسية تعلن تدمير ورشة تصنيع زوارق وطائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة أوديسا

أعلنت الدفاع الروسية تدمير ورشة تصنيع زوارق وطائرات مسيرة في مقاطعة أوديسا، وإسقاط 8 صواريخ كروز Storm Shadow، وصاروخي Neptune مضادين للسفن، و6صواريخ HIMARS.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 60 عسكريا.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 250 عسكريا.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 170عسكريا وتدمير دبابات ومدرعات منها مدرعتا برادلي أمريكيتان وتدمير مدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 160 عسكريا.

على محور زابوروجيه بلغت خسائر العدو أكثر من 140 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 125عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير مدافع غربية.

بمحيط قرية مادولينسكوي بمقاطعة أوديسا، تم تدمير ورشات لتصنيع طائرات وزوارق مسيرة أوكرانية.

إسقاط مقاتلة ميغ 29 أوكرانية، ومروحية Mi-8 في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

اعتراض ثمانية صواريخ بريطانية Storm Shadow مجنحة وصاروخي Neptune مضادين للسفن، وستة صواريخ HIMARS أمريكية.

إسقاط 33 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك.

حصيلة قتلى وجرحى العسكريين الأوكرانيين بلغت 905 أفراد.

المصدر: RT