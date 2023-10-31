الدفاع الروسية تعلن تدمير ورشة تصنيع زوارق وطائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة أوديسا
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أعلنت الدفاع الروسية تدمير ورشة تصنيع زوارق وطائرات مسيرة في مقاطعة أوديسا، وإسقاط 8 صواريخ كروز Storm Shadow، وصاروخي Neptune مضادين للسفن، و6صواريخ HIMARS.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 60 عسكريا.
- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 250 عسكريا.
- على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 170عسكريا وتدمير دبابات ومدرعات منها مدرعتا برادلي أمريكيتان وتدمير مدافع غربية.
- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 160 عسكريا.
- على محور زابوروجيه بلغت خسائر العدو أكثر من 140 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 125عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير مدافع غربية.
- بمحيط قرية مادولينسكوي بمقاطعة أوديسا، تم تدمير ورشات لتصنيع طائرات وزوارق مسيرة أوكرانية.
- إسقاط مقاتلة ميغ 29 أوكرانية، ومروحية Mi-8 في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
- اعتراض ثمانية صواريخ بريطانية Storm Shadow مجنحة وصاروخي Neptune مضادين للسفن، وستة صواريخ HIMARS أمريكية.
- إسقاط 33 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك.
- حصيلة قتلى وجرحى العسكريين الأوكرانيين بلغت 905 أفراد.
المصدر: RT