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زاخاروفا: في مثل هذا اليوم التقت أرواح الموتى بالأحياء

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علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أزياء حفل الهالوين الذي أقيم في البيت الأبيض.

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جاء ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت:

في حفل عيد الهالوين، أحضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طفلاه وهما يرتديان زي "زيلينسكي" و"العلم الأوكراني".

يبدو أنهم في الولايات المتحدة الأمريكية أرادوا التأكيد على أهمية هذا اليوم، عندما تلتقي أرواح الموتى بالأحياء، وفقا للتقاليد الأنغلوساكسونية.

أما الرئيس الأمريكي، فقد ارتدى حلة جو بايدن في هذا الاحتفال.

المصدر: تليغرام

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