بعد مقتل شخصين في مستشفى.. احتجاز رهائن في مكتب للبريد باليابان (فيديو)

يحتجز شخص يُشتبه بأنه مسلح عددا غير معروف من الرهائن داخل مكتب للبريد في اليابان، وفق ما أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء.

وقالت سلطات مدينة وارابي إنه "عند حوالى الساعة 14:15، احتجز شخص رهائن في مكتب للبريد في منطقة تشوأو 5-تشوم التابعة لمدينة وارابي. يحمل المهاجم ما يبدو أنه مسدس".

ويأتي ذلك فيما تحقق الشرطة في حادث إطلاق نار وقع بالمنطقة ذاتها، في وقت سابق من اليوم، حيث أصيب شخصان بجروح طفيفة في ذلك الحادث دون أن تتضح كيفية إصابتهما.

وأظهرت صور بثها التلفزيون، الرجل داخل مكتب البريد مرتديا قبعة بيسبول وسترة بيضاء تحت معطف غامق اللون، بينما بدا أن مسدسا كان معلقا في حبل حول رقبته.

المصدر: أ ف ب