رئيس وزراء سلوفاكيا ينقل صورة ما حدث أثناء كلمة زيلينسكي أمام المجلس الأوروبي

قال روبرت فيتسو رئيس وزراء سلوفاكيا إن كلمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم تلق أي اهتمام في اجتماع المجلس الأوروبي، وسط تذمّر وتعب غربيين من الأزمة الأوكرانية.

وأضاف: "لم أفاجأ على الإطلاق عندما رأيت أن التسجيل المصور الذي بثه زيلينسكي في اجتماع للمجلس الأوروبي لم يلق أي اهتمام.. الزمن يتغير، من وقت قريب كان يتم استقباله بالتصفيق في كل مكان، لكن الآن لا يسمح له بالتحدث في بعض المنابر".

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ولفت فيتسو إلى أن المناقشات في المجلس الأوروبي حول أوكرانيا بات يسودها الكثير من التململ وباتت مرهقة للكثيرين.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بكييف، وبدلا من اقتراح خطة دولية للتسوية، يواصل إرسال الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا.

وباتت وسائل الإعلام الغربية مؤخرا تشير في تقاريرها بشكل متزايد إلى التعب الغربي السائد من الأزمة الأوكرانية وتراجع زخم الدعم لزيلينسكي.

بدوره أقر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بتزايد الدعوات للحوار مع موسكو بين حلفاء كييف.

المصدر: نوفوستي