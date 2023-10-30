وزير الدفاع الروسي يصل إلى بكين في زيارة عمل للمشاركة في منتدي شيانغشان العسكري

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وصل إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين في زيارة عمل يشارك خلالها في "منتدى شيانغشان العاشر" العسكري في بكين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن وزير الدفاع سيقدم تقريرا في الجلسة العامة حول مسألة "مسؤولية الدول الكبرى والتعاون في مجال الأمن العالمي".

وجاء في البيان: "يحضر المنتدى ممثلون عن الإدارة العليا ووزراء الدفاع وكبار الخبراء من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية".

ويُعقد "منتدى شيانغشان" في بكين منذ عام 2006، وقد عُقد آخر مرة حضوريا في عام 2019.

المصدر: نوفوستي