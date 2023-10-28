الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم أوكراني استهدف أراضي روسيا وتم إسقاط 36 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة 29 أكتوبر، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم".

وتؤكد وسائل إعلام أمريكية ما دأبت موسكو على الإشارة إليه، وهو أن المسيرات التي استخدمتها وتستخدمها أوكرانيا لضرب أهداف روسية في البحر الأسود أو في عمق الأراضي الروسية تم تطويرها بمشاركة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأجهزة استخبارات غربية أخرى، وأن كافة العمليات الكبيرة التي تنفذها مديرية الاستخبارات العسكرية أو جهاز الأمن الأوكراني لا تتم دون إذن من فلاديمير زيلينسكي.

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.

المصدر: RT