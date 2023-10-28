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موسكو: نحذر من إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط

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موسكو: نحذر من إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط
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دعت الخارجية الروسية إلى توحيد الجهود لاستئناف عملية التفاوض بين أطراف الصراع في الشرق الأوسط، محذرة من محاولات إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 28 أكتوبر بدأت إسرائيل عملية عسكرية برية في قطاع غزة ما يعني بلوغ المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية مرحلة جديدة من التصعيد". 

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وأضافت: "المهمة الأولى للمجتمع الدولي اليوم هي وقف إراقة الدماء ومنع الأضرار عن المدنيين والبحث عن حل سياسي ودبلوماسي".

ودعت إلى "تعزيز الجهود لاستئناف التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين وصولا إلى تطبيق حل الدولتين الذي أقرته الأمم المتحدة".

وأضافت: "روسيا تحافظ على اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية، وتقدم مساهمتها في تحقيق نتيجة سلمية وتسخّر الوساطة لحل النزاع".

كما حذرت الخارجية من "قرارات المغامرين الذين يستهويهم إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط، وقلب مسار التطور الإيجابي لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، وضرب التحسن التدريجي في العلاقات بين بلدانها".

المصدر: الخارجية الروسية

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