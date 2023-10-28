الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 620 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 36 مسيّرة ومقاتلتين
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 620 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 36 مسيرة ومقاتلتي "سو-25" و"ميغ-29" على مختلف المحاور.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا.
- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 100 عسكري.
- على محور دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 160 عسكريا وأسلحة غربية الصنع.
- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 120 عسكريا.
- على محور زابوروجيه صدت قواتنا 4 هجمات وتم القضاء على 80 عسكريا وتدمير أسلحة غربية.
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 110 عسكريين وتم تدمير مدافع غربية.
تم تدمير برج القيادة في مطار كاناتوفو العسكري بمقاطعة كيروفوغراد وسط أوكرانيا.
أسقطت دفاعاتنا مقاتلتي سو-25 بمقاطعة خيرسون وميغ-29 في ترنوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك.
تم اعتراض أربعة صواريخ ATACMS وقنبلتين موجهتين JDAM، وثلاثة صواريخ مضادة للرادار HARM، وثمانية صواريخ HIMARS أمريكية.
إسقاط 36 مسيرة أوكرانية في خيرسون، ودونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية