الدفاع الروسية تنشر مشاهد للقضاء على عسكريين أوكرانيين بمسيرات FPV جديدة (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للقضاء على عسكريين أوكرانيين على محور أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، باستخدام مسيرات FPV جديدة.

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وأشارت الوزارة إلى أن المسيرات تستخدم بنجاح في استهداف الأفراد في الخنادق والغابات والمناطق المحمية.

ومسيرات FPV، يتم التحكم بها عن بعد عبر بث مباشر يتابعه الشخص الذي يتحكم بها.

وتتيح لقائدها الإحساس بأنه يحلّق معها في الهواء، مما يجعل عليه من السهولة بمكان إصابة الهدف المنشود بالمسيرة إن كانت انتحارية، أو بإسقاط قذيفة منها على الهدف.

المصدر: نوفوستي